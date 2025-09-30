Starkregen im Harz Wo das Wasser gefährlich werden kann – Karte zeigt Risikozonen in Quedlinburg
Heftige Regengüsse können auch in Quedlinburg und den Ortsteilen zur Gefahr werden – besonders dort, wo das Wasser sich sammelt. Karten zeigen, welche Bereiche besonders betroffen sein könnten. Wozu diese dienen sollen und welche Entscheidung deshalb bereits getroffen wurde.
Quedlinburg/MZ. - Heftige Regengüsse, die ein begrenztes Gebiet treffen und bei denen es sehr hohe Niederschlagsmengen gibt – solche Ereignisse könnten auch die Stadt Quedlinburg und ihre Ortsteile treffen. Wo würde das Wasser, das Böden nicht aufnehmen könnten, entlangfließen, an welchen Stellen im Stadtgebiet würde es sich sammeln?