Heftige Regengüsse können auch in Quedlinburg und den Ortsteilen zur Gefahr werden – besonders dort, wo das Wasser sich sammelt. Karten zeigen, welche Bereiche besonders betroffen sein könnten. Wozu diese dienen sollen und welche Entscheidung deshalb bereits getroffen wurde.

Wo das Wasser gefährlich werden kann – Karte zeigt Risikozonen in Quedlinburg

Durch starke, örtlich begrenzte Regengüsse kann sich Wasser in bestimmten Bereichen sammeln, es auch abseits von Flüssen zu Überflutungen kommen.

Quedlinburg/MZ. - Heftige Regengüsse, die ein begrenztes Gebiet treffen und bei denen es sehr hohe Niederschlagsmengen gibt – solche Ereignisse könnten auch die Stadt Quedlinburg und ihre Ortsteile treffen. Wo würde das Wasser, das Böden nicht aufnehmen könnten, entlangfließen, an welchen Stellen im Stadtgebiet würde es sich sammeln?