WM-Vierter aus Harzgerode

„Oh, wieder eine Sechs! Zwei, vier, sechs“, zählt Ralf-Günter Oertel. Seine rote Spielfigur zieht er dabei übers Brett – und setzt ein breites Grinsen auf. „Die muss jetzt nach Hause gehen“, sagt er süffisant und kantet meine Blaue eiskalt raus. Wenn das keine Kampfansage ist. Ich nehme die Herausforderung an. Es geht Fast-Weltmeister gegen MZ-Reporterin. Jeder spielt mit zwei Farben, er hat seine Lieblingsfarbe Rot gewählt und Grün. Ich habe Blau und Gelb, die Farben, mit denen ich schon als Kind bevorzugt gespielt habe. Um es vorwegzunehmen: Obwohl zwischendurch siegessicher, werde ich verlieren. Aber Oertel steht ja auch im Training. Als Viertplatzierter ist der Harzgeröder am Wochenende von der in Berlin ausgetragenen Weltmeisterschaft im „Mensch ärgere dich nicht“ zurückgekehrt. Es war eine knappe Kiste. Nach der Vorrunde lag er noch vorn, gleichauf mit der 7-jährigen Mia und der 77-jährigen Annemarie Fabian, die Zweite und Dritte wurden. Als Sieger ging der Berliner Philipp Rathunde hervor.