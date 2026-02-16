Historische Allee in Falkenstein/Harz Witteanger in Reinstedt: Warum hier jeder Baum eine Nummer trägt
Eine prächtige Lindenallee prägt den Ortseingang im Falkensteiner Ortsteil Reinstedt. Auffällig sind grüne Zahlen an den Stämmen - Überbleibsel von dringend notwendigen Pflegearbeiten in dem gesetzlich geschützten Baumbestand.
16.02.2026, 10:00
Reinstedt/MZ. - Große, alte Bäume machen den Witteanger im Falkensteiner Ortsteil Reinstedt zu einem Hingucker: Wer auf der Landstraße aus Richtung Hoym kommend den Ortseingang erreicht, schaut auf eine Allee von etwa 100 Linden. Alle sind markiert, auf ihren Stämmen Zahlen mit grüner Farbe aufgesprüht.