  4. Historische Allee in Falkenstein/Harz: Witteanger in Reinstedt: Warum hier jeder Baum eine Nummer trägt

Eine prächtige Lindenallee prägt den Ortseingang im Falkensteiner Ortsteil Reinstedt. Auffällig sind grüne Zahlen an den Stämmen - Überbleibsel von dringend notwendigen Pflegearbeiten in dem gesetzlich geschützten Baumbestand.

Von Rita Kunze 16.02.2026, 10:00
Nummern an den Linden am Witteanger im Falkensteiner Ortsteil Reinstedt erinnern noch an die jüngsten Baumpflegearbeiten an der Allee. Sie ist naturschutzrechtlich geschützt.
Nummern an den Linden am Witteanger im Falkensteiner Ortsteil Reinstedt erinnern noch an die jüngsten Baumpflegearbeiten an der Allee. Sie ist naturschutzrechtlich geschützt. Foto: Kunze

Reinstedt/MZ. - Große, alte Bäume machen den Witteanger im Falkensteiner Ortsteil Reinstedt zu einem Hingucker: Wer auf der Landstraße aus Richtung Hoym kommend den Ortseingang erreicht, schaut auf eine Allee von etwa 100 Linden. Alle sind markiert, auf ihren Stämmen Zahlen mit grüner Farbe aufgesprüht.