Eine prächtige Lindenallee prägt den Ortseingang im Falkensteiner Ortsteil Reinstedt. Auffällig sind grüne Zahlen an den Stämmen - Überbleibsel von dringend notwendigen Pflegearbeiten in dem gesetzlich geschützten Baumbestand.

Witteanger in Reinstedt: Warum hier jeder Baum eine Nummer trägt

Nummern an den Linden am Witteanger im Falkensteiner Ortsteil Reinstedt erinnern noch an die jüngsten Baumpflegearbeiten an der Allee. Sie ist naturschutzrechtlich geschützt.

Reinstedt/MZ. - Große, alte Bäume machen den Witteanger im Falkensteiner Ortsteil Reinstedt zu einem Hingucker: Wer auf der Landstraße aus Richtung Hoym kommend den Ortseingang erreicht, schaut auf eine Allee von etwa 100 Linden. Alle sind markiert, auf ihren Stämmen Zahlen mit grüner Farbe aufgesprüht.