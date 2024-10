Der Autozulieferer und größte Arbeitgeber in Harzgerode Bohai Trimet reagiert auf massive Umsatzrückgänge und steigenden Kostendruck. Wie viele Mitarbeiter betroffen sind und wie der Stellenabbau erfolgen soll.

Autozulieferer Bohai Trimet streicht Stellen in Harzgerode und Sömmerda

Wirtschaft in der Krise

Harzgerode/MZ. - Die Krise in der Automobilindustrie schlägt jetzt in Harzgerode durch: Die Bohai Trimet Automotive Holding GmbH, der größte Arbeitgeber vor Ort, will Stellen abbauen.