Ballenstedt/MZ - „Wir sind nicht die einzigen, die etwas machen“, sagt Nicole Müller. Die Vorsitzende des Vereins Heimatbewegen in Ballenstedt hält einen Brief aus edlem Papier mit dem Bundesadler in Goldprägung in der Hand: eine Einladung des Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier zum Bürgerfest am 8. September im Park von Schloss Bellevue in Berlin. Sie geht an den Verein für seine Netzwerkarbeit vor allem für Kinder und Jugendliche.