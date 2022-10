Wie sich Quedlinburg auf den Winter vorbereiten will

Quedlinburg/MZ - Mit dem Krieg Russlands in der Ukraine droht eine Gasmangellage im Winter. Die Bürger fürchten sich vor kalten Wohnungen. Zugleich haben viele Menschen Angst, die steigenden Heizkosten finanziell nicht zu bewältigen. Die Energiekrise in Deutschland und deren Auswirkungen auf die Bürger der Welterbestadt Quedlinburg beschäftigt die Stadt und ihre städtischen Gesellschaften, die Stadtwerke sowie die Wohnungswirtschaftsgesellschaft und die Wohnungsgenossenschaft in einem gemeinsamen Gespräch. Der bestmögliche Schutz der Bürger in Quedlinburg vor den Folgen der Entwicklung auf den Energiemärkten stehe dabei im Fokus, informiert Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU). Die größten Herausforderungen in der Wärmeversorgung liegen bei der Preisgestaltung der zu erwartenden Preisexplosionen in der Fernwärme. Die größten Fernwärmekunden in Quedlinburg sind die Wohnungswirtschaft, die Wohnungsgenossenschaft sowie das Harzklinikum, zählt Ruch auf.