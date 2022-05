Wie sich Patienten nach Long Covid in Bad Suderode zurück in Leben kämpfen

Mit Hilfe der so genannten Spiroergometrie wird in der Paracelsus-Harzklinik die Belastbarkeit der Lunge und des Herzkreislaufsystems von Long-Covid-Patienten gemessen.

Bad Suderode/MZ - Dass Frank Schröder jetzt an dem schmucklosen weißen Tisch in der Paracelsus-Harzklinik in Bad Suderode sitzt, grenzt an ein Wunder. Der 59-Jährige aus Langeln hat 140 Tage mit Covid-19 im Krankenhaus verbracht.