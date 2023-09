Märsche, Medleys und mehr: Die Spielleute des SV Germania Gernrode und Hasselfelde 1965 treten im Wettkampf um die Landesmeisterschaften an. Wie sich beide gegen die Konkurrenz behauptet haben.

Landesmeisterschaften in Meisdorf

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Meisdorf/MZ - Was für ein Comeback: Die Spielleute des SV Germania Gernrode haben sich am Sonnabend bei den 30. Landesmeisterschaften in Meisdorf auf den ersten Platz gespielt. Mit einem Vorsprung von 1,06 Punkten verwiesen sie den Titelverteidiger, den Spielmannszug Hasselfelde 1965, auf den zweiten Platz. „Damit haben wir wirklich nicht gerechnet“, sagt Christin Gröper, die Abteilungsleiterin.