Wie Reisebüros im Harz die Lage einschätzen

Wer in den Sommerurlaub fliegen will, kann jetzt aufatmen.

Thale/Quedlinburg/Bad Suderode/MZ - Verpasste Flüge, verlorene Gepäckstücke und streikendes Personal - die Meldungen über chaotische Zustände an deutschen Flughäfen haben sich in den vergangenen Wochen geradezu überschlagen. Auf Nachfrage der MZ erzählen Mitarbeiter aus Reisebüros in der Region, wie sie die Situation aktuell wahrnehmen, ob sie Entwarnung geben und was sie ihren Kunden raten.