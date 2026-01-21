Wie Hedersleben trotz Verkehrslast, Vandalismus und finanzieller Zwänge weiter zusammenwächst – und welche Projekte jetzt Hoffnung machen: Im Interview spricht Bürgermeister Adolf Speck offen über Erfolge, Sorgen und neue Ideen für die Vorharz‑Gemeinde.

Wie Hedersleben gegen Vandalismus und für mehr Sicherheit kämpft

In einem Jahr fahren schon mal 1,4 Millionen Fahrzeuge durch Hedersleben. Den Zebrastreifen, der über die L 66 führt, nutzen nicht nur Grundschüler.

Hedersleben/MZ/son. - „Ich kann nicht sagen, dass wir unzufrieden sind“, sagt der Bürgermeister der Vorharz-Gemeinde Hedersleben, Adolf Speck (CDU). „Es gibt einge Baustellen, aber im Großen und Ganzen ...“ Im Interview mit Kjell Sonnemann blickt er auf Höhepunkte im Jahr 2025 zurück und berichtet über neue Vorhaben für mehr Sicherheit und gegen Vandalismus.