Wie ein Jude aus Polen als Kind der Vernichtung durch die Nazis entkam

Quedlinburg/Halberstadt/MZ - Rückblickend sagt Walter Kaufmann im Film „Welch ein Leben!“ über die Zeiten, die er fast ein Jahrhundert lang durchsegelte: „Ich bin ein ganz kleiner Fisch in diesem großen Meer.“ Gleich nach der Weltpremiere beim Jüdischen Filmfestival 2021 und dem bundesweiten Kinostart kommt der Kinodokumentarfilm von Karin Kaper und Dirk Szuszies im Landkreis Harz auf die Leinwand.

Am Mittwoch, 10. November, 20 Uhr, wird er in Anwesenheit der Regisseurin Karin Kaper im Studiokino Eisenstein in der Reichenstraße zu sehen sein. Der Eintritt ist frei, denn es handelt sich um eine Sondervorführung im Zusammenarbeit mit der Partnerschaft für Demokratie Quedlinburg und der Regionalkoordination „Schule ohne Rassismus – Schule mit Courage“.

Am 11. November gibt es Vorführungen für Schüler mit der Regisseurin Karin Kaper

Schulvorführungen in Zusammenarbeit mit der Landeszentrale für politische Bildung gibt es dann am 11. November um 8 und 10.30 Uhr im Studiokino – ebenfalls mit Regisseurin. In Anwesenheit von Regisseur Szuszies wird es dann in Kooperation mit der Moses Mendelssohn Akademie Halberstadt und den Jüdischen Kulturtagen Sachsen-Anhalt am 18. November ab 18.30 Uhr eine Sondervorführung im Kinopark Zuckerfabrik in Halberstadt und einen Tag später von der Landeszentrale für politische Bildung Sachsen-Anhalt geförderte Schülervorstellungen geben.

Der Film ist ein zentraler Bestandteil von „321-2021: 1.700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland“. Das Internationale Auschwitz-Komitee und die Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes haben sich für die Filmproduktion engagiert, so Karin Kaper im MZ-Gespräch.

Schillernder als jedes Drehbuch ist das Leben des am 15. April im Alter von 97 Jahren in Berlin gestorbenen Walter Kaufmann. Bis zu seinem Tod blieb er unermüdlich kämpferisch. „Kaufmann setzte mit seinem Leben ein nachwirkendes Zeichen gegen jede Form von Rechtsruck und Antisemitismus, die wieder bedrohliche Ausmaße in unserem Land angenommen haben“, erinnert sich die Film-Crew.

Film thematisiert den Briefwechsel von Sally und Johanna Kaufmann mit Walter

Ein wichtiges im 101 Minuten langen Film wiederkehrendes dramaturgisches Element ist die Umsetzung des Briefwechsels von Sally und Johanna Kaufmann mit ihrem Adoptivsohn Walter. Dieser erhaltene bewegende Austausch beginnt mit dem Kindertransport von Walter Kaufmann nach England und endet an dem Tag der Deportation der Eltern nach Theresienstadt.

„Der Film ist ein Appell an uns Lebende, die elementaren Menschenrechte und demokratischen Errungenschaften entschlossen zu verteidigen.“ Walter Kaufmann erlebte als Jude persönlich die katastrophalen Folgen des Nationalsozialismus. Das erzählt der Dokumentarfilm mit Einfühlsamkeit, aber durchaus in großer Deutlichkeit.

1924 kommt er als Sohn namens Jizchak der armen, jungen polnischen Jüdin Rachel Schmeidler im Berliner Scheunenviertel zur Welt. Drei Jahre später adoptiert ihn ein wohlhabendes Duisburger Ehepaar. Im Gegensatz zu seinen Adoptiveltern Johanna und Sally Kaufmann konnte Walter Kaufmann der Vernichtung durch die Nazis entkommen, rettete sich als Jugendlicher mit einem Kindertransport nach England. Wurde dort interniert und mit dem berüchtigten Schiff „Dunera“ von den Engländern nach Australien verfrachtet.

Bewusst entschied er sich Mitte der 1950er Jahre für ein Leben in der DDR. Der schreibende Soldat, Hochzeitsfotograf, Seemann und Kulturfunktionär heiratete die DEFA-Schauspielerin Angela Brunner, mit der er jahrzehntelang in Kleinmachnow wohnte.

Er behielt seinen australischen Pass, durfte als Journalist und Schriftsteller ausreisen und verarbeitete diese Erfahrungen in zahlreichen Reportagen und Büchern, die in der DDR in extrem hohen Auflagen erschienen, wie Karin Kaper sich erinnert. „Von 1985 bis 1993 stand er sogar als Generalsekretär dem PEN-Zentrum vor“, so die Regisseurin. Schulklassen können sich wegen Kartenbestellungen an die Kinos wenden.