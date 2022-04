Wie die Stadt Quedlinburg den Handel in der Innenstadt beleben will

Warum die Stadt Quedlinburg eine Marketingkampagne startet und was das für die Kunden bringen soll.

Start der Kampagne „Mit Schwung aus dem Lockdown“ in Quedlinburg mit Oberbürgermeister Frank Ruch (Zweiter von rechts).

Quedlinburg - Was hat der Quedlinburger Oberbürgermeister kürzlich zum Geburtstag geschenkt bekommen? „Ich habe mir Gutscheine gewünscht, die ich heute hier in Quedlinburg einlöse“, berichtet Frank Ruch (CDU) stolz. Schließlich wolle er ganz bewusst die Händler und Gewerbetreibenden in seiner Stadt unterstützen.