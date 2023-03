Heimatgeschichte: Energieversorgung im Unterharz Wie der Strom nach Harzgerode kam

Von den Anfängen bis 1989: Maik Hauf hat sich intensiv mit der Elektrifizierung in und um Harzgerode beschäftigt. Seine Rechercheergebnisse erscheinen in dieser Woche in der Reihe der Harzgeröder Hefte. Am Mittwoch stellt er sein neuestes Werk im Schloss in Harzgerode vor.