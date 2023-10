In Meisdorf sollen die ehemalige Jugendherberge, das Hotel „Zum Falken“ und das Selkehaus zu einem Hotelkomplex werden. Während das Selkehaus schon Gäste beherbergen kann, wird das Hotel „Zum Falken“ am 1. November für mehrere Monate geschlossen. Die Investoren wollen das Haus ganz neu gestalten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Meisdorf/MZ - „Das ist doch hier wie Indian Summer, wie Kanada“, schwärmt Andreas Silbersack vom Selketal. „Das ist doch was, das sich lohnt“, betont der Rechtsanwalt aus Halle am Mittwochabend in Meisdorf. In der Ortschaftsratssitzung, anberaumt mitten im Wald, im Hotel „Zum Falken“, tritt der Chef der FDP-Landtagsfraktion als Investor auf.