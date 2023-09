Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gernrode/Rieder/MZ - Wie von Zauberhand wird der riesige Holzbalken in die Maschine geschoben, dort ausgesägt und gefräst. Die moderne Abbundanlage – eine Holzzuschnittanlage für die Vorfertigung – ist erst kürzlich in der Zimmerei der Gebrüder Machemehl in Betrieb genommen worden. An der vollautomatischen, computergesteuerten Maschine werden etwa große Balken so bearbeitet, dass sie später auf der Baustelle nur noch eingebaut werden müssen. „Die Aufträge werden immer größer“, sagt Sven Machemehl. So baut das Familienunternehmen, das auch bei vielen Restaurierungsarbeiten in historischen Gebäuden im Einsatz ist, nicht nur Carports, Terrassenüberdachungen, Tore oder Treppen.