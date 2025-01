Lebensweg eines ehemaligen KZ-Häftlings Wider das Vergessen: Schule in Quedlinburg zeigt besondere Ausstellung

„Zwischen Langenstein und Belfort: Louis Bertrand im Sturm der Zeit“ ist derzeit in den Berufsbildenden Schulen in Quedlinburg zu sehen. Was die Ausstellung zeigt, wie es zu ihrer aktuellen Präsentation gekommen und was mit dieser verbunden ist.