Westerhausen/MZ - Während Gardelegen und Zorbau an der Spitze der Verbandsliga Fußball weiter unangefochten ihre Kreise ziehen, hat sich der SC 1890 Westerhausen mit einem 2:1 über den 1. FC Lok Stendal auf Platz drei geschoben. Und damit kommt es am nächsten Samstag abermals zu einem Spitzenspiel, wenn die Elf von Thomas Vollmann bei Tabellenzweiten Zorbau gastiert. Zeitgleich muss Ligaprimus SSV Gardelegen in Halle-Ammendorf ran. Es könnte also wieder Veränderungen geben.