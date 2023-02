Nachdem die Partie in Bischofswerda abgesagt worden war, steht nun eine Heimaufgabe an. Wer der Gegner ist und wie die Begleitumstände sind.

Westerhausen: Warum die Oberligakicker am Sonntag unbedingt spielen wollen

Niclas Buschke (vorn am Ball) verlässt den SV Westerhausen in Richtung U 23 des 1. FC Magdeburg.

Westerhausen/MZ - „Wir wollen mit aller Macht spielen“, sagt Westerhausens Trainer Marco Wagner. Dabei wissen die Fußballer vom Wolfsberg immer noch nicht, ob sie ihr Oberligaspiel am Sonntag gegen den VfL Halle 96 im Falle eines Falles in Thale austragen dürfen. Der NOFV hat bislang einen entsprechenden Antrag noch nicht beantwortet. Der Grund für Wagners Ansage: Der Zeitplan wird nach dem dritten offenen Spiel immer enger. Die vor einer Woche abgesagte Partie in Bischofswerda ist für den 8. April neu angesetzt. Das ist Ostersamstag. Zwei Tage später geht es nach Blankenburg, wo das Viertelfinalspiel im Landespokal nachgeholt wird. Da ist aber nur eine Sorge, welche die Wolfsberger plagt.