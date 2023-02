Die Männer vom Wolfsberg mussten am Samstag gegen Einheit Rudolstadt ran. Wie es gelaufen ist und was der Trainer sagt.

Westerhausen/MZ - Am Wochenende schien es, als hätte sich die ganze Oberliga gegen den SV Westerhausen verschworen. Nicht nur, dass die Mannschaft von Marco Wagner am Samstag auf dem heimischen Wolfsberg 0:3 gegen den FC Einheit Rudolstadt verlor, gewann auch noch Wacker Nordhausen in Ludwigsfelde und Budissa Bautzen punktete in Auerbach. Rudolstadt, Nordhausen und Bautzen sind allesamt direkte Kontrahenten des SVW im Kampf um den Klassenerhalt. Und Westerhausen steckt nun als 16. wieder mittendrin im Abstiegskampf.