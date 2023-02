Westerhausen/MZ - „Wir spielen in jedem Fall“, sagt Westerhausens Trainer Marco Wagner. Denn Alternativen gibt es kaum noch für den Oberligisten. Und die Partie an diesem Samstag ist ebenso alternativlos. „Gegen Rudolstadt müssen drei Punkte her“, so Wagner. Das zeigt auch ein Blick auf die Tabelle. Da stehen Westerhausen und Einheit punktgleich auf Abstiegsplätzen. Mit einem Sieg auf dem Wolfsberg würden Wagners Schützlinge so wieder etwas ruhigeres Fahrwasser erreichen.