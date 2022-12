Blick in die Breite Straße in Wernigerode: In der Innenstadt ist ein Notarzt bei einem Einsatz schwer verletzt worden.

Wernigerode/Halberstadt - Es begann mit einem routinemäßigen Notfalleinsatz in Wernigerode, am Ende musste sich der schwer verletzte Notarzt von Kollegen in der Notaufnahme des Halberstädter Ameos-Klinikums behandeln lassen: Was war passiert?