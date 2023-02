Skelettfund in Ermsleben Wer war der Tote an der Sixtuskirche?

Im September wurde bei archäologischen Untersuchungen an der Stadtkirche in Ermsleben ein Kopfnischengrab gefunden. Archäologen vom Landesamt in Halle wollen die Gebeine näher untersuchen. Welche Hoffnungen die Gemeinde hat.