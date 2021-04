Wer schmeißt Steine und Autoreifen auf Gleise?

Ein Zeuge hatte mehrere Kinder am Bahnhof beobachtet.

Blankenburg - Ziegelsteine, Stöcke, eine Warnbake und einen Autoreifen sollen zwei Jungen im Grundschulalter am Freitagabend im Bereich des Bahnhofs Blankenburg auf die Gleise gelegt haben. Das teilte die Bundespolizei am Sonntag mit.

Anschließend seien die beiden Kinder im geschätzten Alter von sieben bis zehn Jahren weggelaufen. Ein Zeuge habe die Jungen bei ihrem Treiben beobachtet und anschließend die Bundespolizei informiert, die der Notfallleitstelle der Bahn Bescheid sagte.

„Nur dadurch konnte ein Zusammenstoß mit einem auf der Strecke befindlichen Regionalexpress verhindert werden“, stellt ein Sprecher der Bundespolizei klar. Der Lokführer habe noch rechtzeitig eine Schnellbremsung einleiten können und kam vor den Hindernissen zum Stehen. Diese habe er dann aus dem Gleisbereich geräumt.

„Das ist kein ,Dumme-Jungen-Streich’, sondern eine Straftat“, stellt die Polizei klar

„Es handelt sich bei dieser Tat keinesfalls um einen ,Dumme-Jungen-Streich’, sondern um eine Straftat, die im schlimmsten Fall zu gravierenden Sach- und Personenschäden führen kann“, hebt der Polizeisprecher hervor. Darüber hinaus hätten sich die Kinder an einer befahrenen Bahnstrecke in Lebensgefahr begeben. Die Bundespolizei appelliert an alle Erziehungsberechtigten, ihre Kinder auf diese Gefahren aufmerksam zu machen.

Bereits am Samstag der Vorwoche hatten bislang unbekannte Täter im Bereich des Blankenburger Bahnhofs nacheinander diverse Metallteile, mehrere Steine, Äste, Gelbe Tonnen, einen Autoreifen und eine

ins Gleis gelegt.

Die Bundespolizeiinspektion Magdeburg sucht nun Hinweise zu den beiden Jungen, die sich am Freitag gegen 18.30 Uhr im Bereich des Bahnhofs Blankenburg aufgehalten haben. Wer etwas gesehen hat, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0391/56 54 95 55, unter der Nummer 0800/6 88 80 00 oder bei einer Polizeidienststelle zu melden. (mz)