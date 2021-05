Wer erkennt seinen Tresor wieder?

Dieser Tresor wurde in der Bode in Thale gefunden.

Thale/Quedlinburg - Die Polizei sucht mit Fotos nach den Eigentümern von drei Möbeltresoren, die am 18. und 21. April in der Bode in Thale bzw. Quedlinburg gefunden wurden. Alle drei Tresore seien aufgebrochen worden und völlig leer, sodass es keine Hinweise auf ihre Besitzer gebe, sagte Polizeisprecher Uwe Becker.

Ein Tresor wurde am 18. April im Flussbett der Bode in Thale gefunden, die beiden anderen in der Bode in Quedlinburg. Die Kriminalpolizei habe Spuren gesichert. Wer Hinweise an das Polizeirevier Harz in Halberstadt geben will, kann das per Telefon 03941 / 674-293 erledigen.

Dieser Tresor wurde in der Bode in Quedlinburg gefunden. Polizei