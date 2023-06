An der Ostseite der Kulturkirche St. Blasii in Quedlinburg ist im Auftrag der Stadt eine Sanitäranlage entstanden. Seit Donnerstag ist sie geöffnet - kostenlos und gerade noch vor dem Stadtfest am Wochenende.

Quedlinburg/MZ - Die sichtbaren Veränderungen neben der Blasiikirche in Quedlinburg sind eher klein: Der Türsturz des Durchgangs in der kleinen Mauer zwischen Kirche und Nachbarhaus ist angehoben, eine neue Tür eingebaut, neben dieser ein kleines dezentes Schild angebracht worden. Dieses – mit der Denkmalpflege abgestimmte – Schild neben der Tür weist darauf hin, was hinter der Mauer an der Ostseite in den vergangenen Monaten entstanden ist.