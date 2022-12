Weniger Geld für Bäder Quedlinburg GmbH

Das Hallenbad in Quedlinburg gehört zu den Anlagen, die die Bäder GmbH betreiben.

Quedlinburg/MZ - Der Wirtschaftsplan der Bäder GmbH für das laufende Jahr soll einen Nachtrag bekommen. Der Haupt- und Finanzausschuss hat mit sieben Ja- und einer Neinstimme mehrheitlich empfohlen, dass Oberbürgermeister Frank Ruch (CDU) in der Gesellschafterversammlung der Bäder GmbH dem Nachtrag zustimmen soll; abschließend entscheiden soll zu diesem Gesellschafterbeschluss der Stadtrat in seiner Sitzung am Donnerstag.