Thale/MZ - „Und los! Zügig gehen! Zügig gehen! In meinem Tempo! Ein bisschen weniger Sprühstahl! Und weiter!“ Die Anweisungen, die der Mann in Gelb gibt, sind kurz und präzise. Er gehört zum Waldbrandteam, einem Zusammenschluss von Feuerwehrmitgliedern aus ganz Deutschland, die sich dem Thema Wald- und Flächenbrandbekämpfung verschrieben haben. Mit vier Kollegen war er am Sonnabend in Thale, um die örtlichen Feuerwehrleute auszubilden. Unter anderem im so genannten „Pump and Roll“. Dabei fährt das Löschfahrzeug hinter einem vorauslaufenden Kameraden, der am Löschen ist, in Schrittgeschwindigkeit her.