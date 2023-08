Die Deutsche Stiftung Denkmalschutz hat den Abschluss eines Sanierungsprojektes in Quedlinburg feiern können. Wer daran mitgewirkt hat und was damit entstanden ist.

Welches Projekt in Quedlinburg jetzt abgeschlossen wurde und was das für ein Museum bedeutet

Quedlinburg/MZ - Im Jahr 2017 konnte dank der Ernst-Ritter-Stiftung in der Deutschen Stiftung Denkmalschutz (DSD) das Haus Münzenberg 5 in Quedlinburg gekauft werden. Nach umfangreichen bauhistorischen Voruntersuchungen begannen 2019 die Sanierungsarbeiten. Am Freitag hat die Deutsche Stiftung Denkmalschutz nun deren Abschluss mit einem kleinen Festakt gefeiert. Und so zugleich auch das Weiterführen eines besonderen Projekts.