Das über 110 Jahre alte Bauwerk in Altenbrak ist vollgesperrt. Was passiert ist, ob es saniert wird und wie der Forellenzuchtbetrieb erreichbar ist.

Altenbrak/MZ - Es ist kompliziert, ist wohl das Diplomatischste, was man über die Sperrung der Bielsteinbrücke in Altenbrak und deren Folgen sagen kann. Das über 110 Jahre alte Bauwerk ist seit Mitte Februar komplett gesperrt. Der Grund: Der etwa 50 Meter lange Gehweg mit Geländer, in der Fachsprache „Kappe“ genannt, war an einer Seite komplett in die Bode gestürzt. „Die Brücke, die zuvor noch einseitig befahrbar war, wurde damit endgültig unbegehbar“, erklärt Jörg Gürtler, der beim Bauamt der Stadt für Brücken zuständig ist.