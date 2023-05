Ditfurt/MZ - „Wir sind begeistert“, sagt Bea Tomczak: 20.000 Euro sind an Spenden für den Hospizverein Geborgenheit bzw. die Arbeit des Harzhospiz in Quedlinburg beim Benefizfest in Ditfurt zusammengekommen. Damit werden zum Beispiel Wünsche der Bewohner oder Mobiliar in den Zimmern finanziert. Das Fest fand ab Sonnabendnachmittag statt.

