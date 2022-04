Welche Gebühren für die Straßenreinigung auf die Ortsteile von Thale zukommen

Thale/MZ - Beinahe täglich nimmt in Funk und Fernsehen ein Nachrichtensprecher das böse Wort in den Mund: Inflation. Während Öl und Gas, aber auch Lebensmittel und Dinge des täglichen Bedarfs immer teurer werden, können die Einwohner der eingemeindeten Ortsteile von Thale sich darauf freuen, dass etwas günstiger wird: Für die Straßenreinigung sollen die Gebühren einer Beschlussvorlage zufolge sinken, mit der sich am Donnerstagabend der Bauausschuss des Stadtrats beschäftigte.