Welche Betriebe die größten Kosten verursachen

Finanzabteilung im Rathaus legt Verluste aus gewerblichen Tätigkeiten offen. Wo am meisten draufgezahlt wird.

Thale - Ein Zuschussgeschäft - das laut Duden mit einem Verlustgeschäft gleichzusetzen ist - bleiben die neun Betriebe gewerblicher Art der Stadt Thale. Von der Photovoltaikanlage auf dem Dach des Rathauses bis zu Freibädern, Klubhaus und Therme: Für alle Bereiche, in denen die Stadt wirtschaftlich aktiv geworden ist, verzeichnen die Kontennachweise für 2019 nach dem Einkommensteuergesetz, mit denen sich in dieser Woche der Finanzausschuss des Stadtrats auseinandergesetzt hat, mehr Betriebsausgaben als -einnahmen.

Das Minus reicht von marginalen 455 Euro für den Punkt Personalgestellung bis zu 404.437 Euro beim Fremdenverkehr - wohlgemerkt in dem Jahr vor Ausbruch der Corona-Pandemie, als die Kommune neue Rekorde bei den Übernachtungszahlen aufstellte. Wenngleich dem Ausschuss diesmal nur die Aufgabe zukam, dem Stadtrat die „Gewinnverwendung“ zu empfehlen, was Voraussetzung dafür ist, dass Gewinne und Verluste einem steuerlichen Einlagekonto zugeführt und verrechnet werden können, wirft die Mitteldeutsche Zeitung einen genaueren Blick in das Zahlenwerk.

Für die Freibäder in Altenbrak, Thale und Westerhausen weist die Gewinn- und Verlustrechnung des Rathauses einen Jahresfehlbetrag von 204.361 Euro aus. Die größten Aufwendungen sind dabei im Bereich der Abschreibungen, also der erfassten und verrechneten Wertminderungen von Anlagen und Gebäuden, entstanden. Diese betragen fast 148.000 Euro, mithin ein Vielfaches der Erlöse und Erträge von insgesamt knapp über 52.000 Euro.

Allein der Betrieb der Bodetal-Therme sorgte für rund 355.000 Euro Verlust

Noch größer fällt der steuerliche Verlust nach Verrechnung von Betriebseinnahmen und -ausgaben bei der Therme aus: 355.316 Euro sind für den Wellnesstempel am Bodetal mehr aus der Stadtkasse heraus- als hineingeflossen. Allerdings hatte die Stadtverwaltung die Therme im März 2019 vom Insolvenzverwalter übernommen und musste recht hohe Summen für die Instandhaltung der Räume und technischen Anlagen aufwenden.

Eine derartige Entschuldigung gibt es für den mittleren sechsstelligen Jahresfehlbetrag im Bereich Fremdenverkehr nicht. Trotz Kurtaxerlösen von mehr als 926.000 Euro und Einnahmen an den Parkscheinautomaten im Stadtgebiet von knapp 89.400 Euro steht der Tourismus weiter in den roten Zahlen - wenn auch weniger tief als noch 2018 mit einem Minus von beinahe 646.000 Euro.

Die betrieblichen Kosten haben auf diesem Betriebsfeld leicht zugenommen und liegen bei ungefähr 1,257 Millionen Euro. All das ist allerdings eine Momentaufnahme aus dem Vor-Corona-Jahr 2019 - wie sich die Bilanzen für 2020 und 2021 mit einem Bruchteil der Kurtaxeinnahmen darstellen werden, bleibt abzuwarten.

Heiko Marks kritisiert mangelnde Transparenz in der Beschlussvorlage

Das Klubhaus schloss das Jahr 2019 mit einem steuerlichen Verlust von 24.794 Euro ab, die Verpachtung von baulichen Anlagen auf dem Hexentanzplatz kostete 62.435 Euro mehr, als sie einbrachte. Ausschussmitglied Heiko Marks (Bürgerliste) monierte am Montagabend, dass die detaillierten Zahlen zwar an die Beschlussvorlage angehängt zu finden waren, in der Vorlage selbst jedoch nicht ersichtlich war, welcher Betrieb 2019 welchen Gewinn oder Verlust verbucht hatte.

„Wollten Sie uns nicht schocken?“, fragte er in Richtung von Janine Kaye, Abteilungsleiterin im Amt Finanzwesen. Sie entgegnete, sie habe die Erwähnung der Zahlen im Beschlussdokument nicht für nötig erachtet, es spreche aber nichts dagegen, die Werte aus den Kontennachweisen dort aufzuführen. Dann wäre auf einen Blick ersichtlich, dass auch die Photovoltaikanlage - bei einem Minus von 1.846 Euro - derzeit noch einen Zuschuss braucht. (mz/brt)