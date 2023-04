Bei der Oldie-Disco im Mai wird erstmals eine Live-Band spielen. Warum die Veranstalter sich dafür entschieden haben und was die Gäste noch im Lokschuppen erwartet.

Oldie-Disco in Quedlinburg

Steffen Schade mit der Lok „Paulchen" vor dem Lokschuppen in Quedlinburg.

Quedlinburg/MZ - „Paulchen“ ist schon draußen. Die Diesellok, Baujahr 1943, die im historischen Lokschuppen an der Frachtstraße in Quedlinburg überwintert, ist bereits ins Außengelände gebracht worden. „Wir haben sie rausgeschoben und erst draußen angelassen“, sagt Steffen Schade, Eigentümer des Lokschuppens, und fügt mit einem Schmunzeln hinzu: Die Lok drinnen zu starten, würde das Atmen unmöglich machen. Der Umzug von „Paulchen“ findet traditionell vor Ostern statt und gehört zu den Vorbereitungen für die neue Saison, die jetzt in vollem Gange sind.