Nahe der Ausfahrt Quedlinburg-Mitte an der A 36 gibt es bereits Photovoltaikanlagen. Jetzt will ein Investor einen weiteren Solarpark bauen. Was geplant ist.

Weitere Photovoltaik bei Quedlinburg: Was Investor an A 36 plant

Quedlinburg/MZ. - An der Autobahn 36 sollen im Bereich der Abfahrt Quedlinburg-Mitte weitere Photovoltaikanlagen entstehen. Gebaut werden sollen sie nördlich im Anschluss an eine Anlage, die in dem 200 Meter breiten Streifen an der Autobahn und damit laut Baugesetzbuch auf einer sogenannten privilegierten Fläche errichtet werden soll.