Bei den Schlossgeistern, dem Harzgeröder Theaterverein, wächst die nächste Generation heran. Im Weihnachtsmärchen spielen zwei Jugendliche die Hauptrolle, und vier Kinder stehen mit auf der Bühne.

Aufstellung zum Gruppenfoto: Mit Thea als Igel, Alma als Hase, Moritz als Eule und Helge als Dachs stehen vier Kinder auf Bühne.

Harzgerode/MZ. - „Fangen wir jetzt an – oder warum stehen wir hier?“, fragt Thea in die Runde. Gewusel im Raum. Wie immer bei der letzten Durchlaufprobe vor der Premiere. Der Vorhang wird zugezogen – und wieder auf. Musik ertönt. Auftritt der Tiere des Waldes. Thea Knoll spielt den Igel, ihre Freundin Alma Berndt einen Hasen und Helge Brandt einen Dachs. Und im weiteren Verlauf mischt sich auch noch eine Eule unters Tiervolk – Moritz Weise.