Wegweiser zwischen dem Auerberg und Straßberg zum zweiten Mal zerstört

Strassberg/MZ - Ein Schild ist zerbeult, das andere zerbrochen. Der Holzpfosten, an dem sie befestigt waren, hängt quer in der Landschaft. Und das Dächlein, das nicht nur hübsch anzusehen war, sondern den Wegweiser auch schützen sollte, liegt zertrümmert auf dem Boden. Es sehe ganz danach aus, als ob hier schwere Technik im Spiel gewesen sei, mutmaßt Karl-Heinz Dietrich. Als Wegewart des Harzklub-Zweigvereins Straßberg hat er die Wegbeschilderung zwischen dem Auerberg und Straßberg, einen halben Kilometer vorm Frankenteich, vorgenommen. Und kaum, dass der Wegweiser stand, war er wieder kaputt. „Ich will nicht Polizei spielen“, es werde ohnehin nicht herauskommen, wer den Schaden verursacht habe, sagt er.

