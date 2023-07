Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Thale/MZ - Die Wanderstiefel können geschnürt werden: Das Bodetal ist nach einigen Aufräumarbeiten wieder von Thale bis Treseburg begehbar. Darüber informiert die Stadt Thale. Beim Unwetter, das Tief „Lambert“ in der Nacht zum 23. Juni dem Harz beschert hatte, waren mehrere Muren in dem Tal und an der Rosstrappe abgegangen. Die Erdrutsche aus Schlamm und gröberem Gestein trafen auch einen Abschnitt des Harzer-Hexen-Stiegs, der deswegen gesperrt werden musste.