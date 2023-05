Christoph Müller hat die erste Stufe bei „Jugend schweißt“ gewonnen. Nun geht es zum Wettbewerb des Landesverbands Mitteldeutschland. Wie er sich vorbereitet und was das Besondere an dem Beruf ist.

Christoph Müller zeigt – für das Foto ohne Handschuh –, wie er den Brenner hält. So schweißt er Halbrohrschlangen an einen Behälterboden.

Thale/MZ - Blaue Funken fliegen, es prasselt und zischt: Wenn sein Vater zu Hause zum Beispiel am Hoftor geschweißt hat, hat Christoph Müller als Kind gerne zugesehen. „Das war cool!“ Und so hatte er schon früh den Wunsch, Schweißer zu werden. Den hat sich der 21-jährige Wedderslebener erfüllt – und gehört bereits zu den besten Nachwuchsschweißern: Er trat beim Wettbewerb „Jugend schweißt“ (siehe „Hintergrund“) im Bezirk Magdeburg an und holte in seiner Klasse den ersten Platz.