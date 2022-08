Webcam zeigt Blick über die Innenstadt von Quedlinburg

Neue Kamera am Turm macht 180-Grad-Schwenk.

Quedlinburg/MZ - Einen aktuellen Panorama-Blick auf die Welterbestadt Quedlinburg kann ab sofort fast jeder werfen. Am Turm der Marktkirche St. Benedikti ist seit einigen Tagen eine Webcam installiert. Aus dem südlichen Fenster heraus zeigen sich zu Beginn eines fast 180-Grad-Kamera-Schwenks die Türme der St. Nikolai-Kirche, folgend das Rathaus und der Marktplatz. Über die Blasiikirche und Stiftskirche St. Servatii auf den Münzenberg und bis hin zu den Türmen der Wallstraße bewegt sich das Bild in knapp einer Minute. Die Bilder sind sowohl auf der Website der Quedlinburg-Tourismus-Marketing GmbH unter quedlinburg-info.de/webcam als auch über diverse Drittportale sichtbar. Wer zum Beispiel auf wetter.com nach den aktuellen Bedingungen in Quedlinburg oder auch angrenzenden Orten sucht, bekommt jetzt den passenden Eindruck dazu. Bisher war hier eine Kamera aus Wernigerode eingebettet, da dies die, örtlich gesehen, nächste Kamera war.