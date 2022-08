Wasser für alle: Trinkbrunnen in Quedlinburg?

Die Fraktionen Bürgerforum/Grüne/QfW und Linke bringen Antrag in den Stadtrat ein. Wer der entscheidet.

Quedlinburg/MZ - Der Stadtrat Quedlinburg hat die Stadtverwaltung beauftragt, die Errichtung von Trinkbrunnen in der Innenstadt zu prüfen. Zudem soll sie bis zum 30. Juni kommenden Jahres ein Realisierungskonzept erarbeiten und dieses in allen Ausschüssen vorstellen. Das hat der Rat in seiner jüngsten Sitzung mehrheitlich - mit zwei Gegenstimmen - beschlossen.