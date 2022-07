Waschbär gerät in Neudorf in eine illegale Falle und quält sich stundenlang

Über Stunden quält sich ein Waschbär in Neudorf in einer illegalen Tellereisen-Falle, bis er von seinen Leiden erlöst werden kann. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

In Neudorf wurde ein Waschbär mit einem illegalen Tellereisen gefangen. Die Klein- und Wildtierhilfe hat den Fall auch auf Facebook geschildert.

Neudorf/MZ - „Ich habe schon einiges gesehen an verletzten Tieren“, sagt Andreas Döring von der „Fellnothilfe“ in Neudorf, die sich schon seit Jahren herrenloser Katzen annimmt. Doch der Anblick, der sich ihm am Dienstag geboten habe, sei selbst für jemanden wie ihn nur schwer zu ertragen gewesen.