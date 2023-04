Die Stadt Harzgerode hat die Zwangsversteigerung für das ehemalige Hotel Meves in Mägdesprung beim Amtsgericht beantragt. Mit ihrem Antrag hat die Stadt ein komplexes Verfahren in Gang. Wie ein Zwangsversteigerungsverfahren abläuft.

Was wird aus der Hotelruine in Mägdesprung?

Mägdesprung/Quedlinburg/MZ - Vom Glanz vergangener Tage ist nichts geblieben. Das ehemalige Hotel Meves in Mägdesprung ist seit Jahrzehnten dem Verfall preisgegeben. „Dieses Gebäude ist ein Beispiel für die Sünden der 1990er Jahre“, als reihenweise wichtige ortsprägende Gebäude verkauft worden seien – an Leute, die „kein Interesse an einer Entwicklung haben und alles verwahrlosen lassen“, sagt Harzgerodes Bürgermeister Marcus Weise (CDU). Dabei soll der Eigentümer – ein Niederländer – einem Verkauf nicht grundsätzlich abgeneigt sein. Allerdings verlangt er einen aus Weises Sicht völlig überzogenen Kaufpreis für sein abrissreifes Hotel. Und so verfällt es immer weiter.