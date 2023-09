Der Harzgeröder Holger Nürnberg sucht einen Nachfolger. Mit Jahreswechsel will er kürzertreten. Die letzte Disco veranstaltet er am Sonnabend, 16. September.

Was wird aus dem Schlosskeller in Harzgerode?

Holger Nürnberg, Inhaber des Schlosskellers Harzgerode, will künftig deutlich kürzertreten. Einen Nachfolger hat er noch nicht gefunden.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Harzgerode/MZ - Die Zukunft des Schlosskellers in Harzgerode ist ungewiss. „Ich will am 31. Dezember aufhören“, sagt Inhaber Holger Nürnberg. „Ja, das habe ich vor“, schiebt er hinterher, als ob er sich damit selbst bestätigen muss. Und vielleicht ist das auch nötig. Denn der 66-jährige kennt sich: „Ich musste mir einen Termin setzen, wenn ich das nicht gemacht hätte, würde ich ewig weitermachen – und dann liege ich irgendwann daneben.“