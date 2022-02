Was über Großbrand in Quedlinburg bekannt ist und wie es dem schwerverletzten Feuerwehrmann geht

In der Quedlinburger Innenstadt brennt in der Nacht zum Samstag eine Werkhalle. Ein Feuerwehrmann wird bei den Löscharbeiten schwer verletzt.

Quedlinburg/MZ - Meterhoch schlagen die Flammen in der Nacht zum Samstag aus einer Lagerhalle im Augustinern. Gegen 1.30 Uhr hat ein Anwohner die Feuerwehr informiert. Die Hitze ist irgendwann so groß, dass in Häusern auf der anderen Straßenseite - sie wurden von der Polizei evakuiert - Fensterscheiben platzen. Ein Feuerwehrmann wird bei den Löscharbeiten schwer verletzt: Wie THW-Sprecher Tobias Heine schildert, sind bei einer starken Verpuffung Teile des Mauerwerkes der Lagerhalle nach außen gedrückt und ein am Gebäude stehendes Baugerüst umgerissen worden, das den Feuerwehrmann und die Drehleiter der Feuerwehr unter sich begrub.