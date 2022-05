Was Rechtsmediziner und Polizisten im Prozess zum Mord in Quedlinburg aussagen

Bis weit in die Nacht sichert die Kriminalpolizei Spuren

Magdeburg/Quedlinburg/MZ - Als der 73-Jährige am Abend des 31. August die Julius-Wolf-Straße in Quedlinburg entlanggeht, trifft ihn ein Schuss in den Rücken. Das Projektil durchdringt seinen Körper waagerecht, reißt dabei die große Bauchschlagader auf. Es ist nach Einschätzung eines Rechtsmediziners der erste Schuss, der das Opfer getroffen hat.

Während der 73-Jährige vermutlich auf die Knie sinkt, treffen ihn hinterrücks vier weitere Projektile im Bereich der linken Schulter und des Nackens, wobei beide Lungenflügel durchschossen werden. „Wir haben hier zwei tödliche Verletzungskomplexe“, schätzte der Rechtsmediziner am Montag vor dem Landgericht Magdeburg mit Blick auf Aorta und Lunge ein.

Die Erste Große Strafkammer hörte hier den Mediziner, der mit einer Kollegin die Obduktion des 73-Jährigen durchgeführt hat. Wer für die Schüsse verantwortlich sein könnte, sucht das Gericht derzeit zu klären. Beschuldigt wird ein 49-Jähriger; die Staatsanwaltschaft wirft ihm vor, den 73-Jährigen im Zustand der Schuldunfähigkeit getötet zu haben.

Ein 26-jähriger Zeuge hatte beobachtet, wie ein Radfahrer sich dem Opfer von hinten genähert und dann auf es geschossen hatte. In einer Vernehmung Monate später hatte der Zeuge, der zunächst niemanden erkannt haben wollte, gegenüber Polizeibeamten erklärt, dass der 49-Jährige jener Radfahrer gewesen sei.

„Meinen Sie den Moment, wo ich versucht habe, ihn hochzuheben und ihm zu helfen?“ Reaktion des Zeugen (26) auf eine Nachfrage des Richters

Vor Gericht gab der 26-Jährige an, sich eigentlich nicht mehr erinnern zu können. Er gab vor, schon nicht mehr zu wissen, was er am Vortag gegessen habe, fragte aber andererseits auf eine Nachfrage des Vorsitzenden Richters, ob zur Tatzeit oder unmittelbar danach weitere Personen vor Ort gewesen seien:

„Meinen Sie den Moment, wo ich versucht habe, ihn hochzuheben und ihm zu helfen?“ Vor Gericht räumte der 26-Jährige ein, Drogen konsumiert zu haben; ob auch an jenem 31. August, wisse er nicht mehr.

Anzeichen auf einen Drogenkonsum habe sie nicht feststellen können, sagte eine Polizeibeamtin am Montag als Zeugin vor Gericht. Wie sie schilderte, hatte sie dem 26-Jährigen Anfang Dezember dessen Handy und Tablet zurückgeben wollen.

Weil der damals in einer psychiatrischen Klinik gewesen sei, sei sie mit einer Kollegin dorthin gefahren. Der 26-Jährige habe da erklärt, eine Aussage machen zu wollen: Er kenne den Namen des Mannes nicht, der geschossen habe, wisse aber, wo dieser wohne.

„Ich habe ihn zu 100 Prozent erkannt“, habe der 26-Jährige – damals noch Beschuldigter – erklärt, schilderte die Polizeibeamtin. Weil der Mann dann zu müde geworden sei, sich immer mehr Personen in dem kleinen Raum aufhielten, in dem die Vernehmung stattfand, sei diese dann abgebrochen worden.

Eine Woche später hätte sie erneut mit dem 26-Jährigen gesprochen, gegen den die Ermittlungen zwischenzeitlich eingestellt worden seien, berichtete die Beamtin weiter. Dabei habe dieser seine Aussagen aus der Vorwoche bestätigt. Dann seien ihm Fotos gezeigt worden.

„Bei der letzten Serie, beim Bild des Beschuldigten, hat er ganz kurz gezuckt, Nein gesagt, und es dann weggeschoben. Wir haben es erst mal laufen lassen“, schilderte die Polizistin weiter. Direkt im Anschluss habe der 26-Jährige erklärt, erst weiter auszusagen, wenn er aus der Psychiatrie herauskomme.

„Es war für uns nicht anders machbar. Wir hatten kein anderes.“ Polizistin als Zeugin zur Frage des Richters, warum das Foto des Angeklagten abwich von den übrigen

„Nachdem wir ihm gesagt haben, so geht das nicht, hat er gesagt, er möchte die dritte Serie noch mal, hat auf das Foto des Beschuldigten gezeigt und gesagt: Das ist er.“

Der Vorsitzende Richter verwies auf die verwandten Fotos, aus deren Reihe das des Beschuldigten herausragt – weil es erstens nicht so scharf wie die anderen sei und „mindestens weniger farbig, wenn nicht schwarz-weiß“. „Es war“, sagte die Beamtin, „für uns nicht anders machbar. Wir hatten kein anderes.“

Dr. Michael Nagel, einer der beiden Verteidiger des Beschuldigten, hatte bereits zu Beginn des Prozesstages mit einer Erklärung der Verwertung der Lichtbildvorlage widersprochen. Es eine „suggestive Beeinflussung des Wiedererkennungsvorgangs“ erfolgt, mit der Hervorhebung durch das Schwarz-Weiß-Foto „liegt ein Verstoß“ gegen die Grundsätze der Bildvorlagen „auf der Hand“.

Der Verteidiger widersprach auch der Verwertung der Zeugenaussage des 26-Jährigen an sich; dieser habe vor Gericht mehrfach angegeben, sich nicht an das Mittagessen vom Vortrag erinnern zu können. „Das dürfte auch im Dezember so gewesen sein.“

Verteidiger kritisiert „suggestive Beeinflussung des Wiedererkennungsvorgangs“

Gehört wurde am Montag ein weiterer Zeuge; auf Antrag der Verteidigung wurde die Öffentlichkeit dabei ausgeschlossen. Das Gericht folgte der Argumentation von Verteidiger Nagel, dass es im Verfahren nicht nur um einen Nachweis der Tat gehe – für die der zu hörende Zeuge kein Tatzeuge gewesen sei -, sondern auch um die Frage, ob der 49-Jährige in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden solle.

In der Zeugenaussage, so erklärte Vorsitzende Richter, Dirk Sternberg, kämen voraussichtlich Umstände zur Sprache, die den persönlichen Lebensbereich des 49-Jährigen beträfen, aber nicht von öffentlichem Interesse seien. Er sah eine besondere Schutzwürdigkeit des Beschuldigten, da „dringende Gründe für die Annahme bestehen, dass er schuldunfähig ist.“ Der Prozess wird fortgesetzt.