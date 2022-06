Was ein Gutachter zu dem wegen Mordes Angeklagten ausgesagt hat

Quedlinburg/Magdeburg/MZ - Wie an den vergangenen Verhandlungstagen fragt der Vorsitzende Richter Dirk Sternberg am Dienstag in Richtung des Beschuldigten und seiner Rechtsanwälte, des Hannoveraner Anwalts Dr. Michael Nagel und des Quedlinburgers Hans Joachim Rathmann, ob Einlassungen zu erwarten seien.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<