Was die Impfstoff-Knappheit bedeutet

Quedlinburg - „Der Grundgedanke ist super, so viele Menschen wie möglich so schnell wie möglich zu impfen“, sagt Michael Knoppik. Der Ballenstedter Bürgermeister sieht in der aktuellen Impfstrategie aber auch die Gefahr, dass sich Doppelstrukturen bilden, die angesichts des Impfstoffmangels nicht richtig funktionieren können: auf der einen Seite die dezentralen Impfzentren im Landkreis, auf der anderen die Hausärzte, die nun auch gegen Covid-19 impfen dürfen.

„Wir halten eine Parallelstruktur vor, die einen enormen Aufwand hat“, sagt er. Die Kommunen, die die Termine in den lokalen Impfzentren vergeben, binden damit auch Personal. Die Einwohner, die zur ersten Prioritätsgruppe gehören, erhalten von der Stadt Post mit einer Impfeinladung und den nötigen Unterlagen.

Wenn die Briefe verschickt wurden, wartet die Stadt auf die für sie wichtigen Rückmeldungen, um Impftermine zu organisieren. Wenn die nun noch kurzfristig vergeben werden können, „dann können Sie mit Briefen nicht mehr agieren“, sagt der Bürgermeister. Dann wird telefoniert, manchmal bis in die Abendstunden. Ein großer Zeitaufwand, so Knoppik.

Wenn Impftermine kurzfristig vergeben werden, „dann können Sie mit Briefen nicht mehr agieren“

Er sei ein Verfechter dessen, dass das Impfen breit aufgestellt wird, sagt der Bürgermeister. „Aber das Impfzentrum ist eigentlich nicht ausgelastet.“ Mit den Hausärzten gebe es nun die nächste Möglichkeit, sich impfen zu lassen - genug Impfstoff gebe es aber nicht.

Ein Problem, das er dabei auch sieht: Die Stadt darf den Ärzten nicht mitteilen, wer schon geimpft ist, die Ärzte die Namen ihrer Patienten nicht nennen - wegen des Datenschutzes.

In dieser Situation hielten Impfzentren und Hausärzte „Kapazitäten vor, die bei weitem nicht ausgelastet werden“. So könnten statt der 102 Menschen am Tag im Impfzentrum doppelt so viele geimpft werden, „die Kapazitäten sind da“. Um 8.30 Uhr werde mit dem Impfen begonnen, normalerweise sei man um 13.30, 14 Uhr fertig. „204 Impfungen sind problemlos machbar“, davon ist der Bürgermeister überzeugt. „Die Impfteams sind eingespielt. Was fehlt, ist der Impfstoff“.

Der wird vom Bund über zwei „Bestellstränge“ verteilt, heißt es auf Nachfrage aus dem Sozialministerium. Einer versorgt die Hausärzte über deren Bestellsystem, der andere die Länder. Das Land verteilt die Impfstoffe nach Einwohnerschlüssel an die Impfzentren der Landkreise. Fest planen können die aber immer noch nicht:

„Die Liefermengen variieren wöchentlich“, sagt Kreissprecher Manuel Slawig. Dem Impfzentrum des Kreises wurden in dieser Woche 2.340 Impfdosen Biontech geliefert, 3.000 Impfdosen von Moderna werden noch erwartet. „In der kommenden Woche werden 4.680 Impfdosen des Biontech-Impfstoffes geliefert. In die Impfzentren werden in der kommenden Woche 2.460 Impfdosen Biontech und 2.210 des Moderna-Impfstoffes verteilt.“

Auf Impfstoff warten derweil genauso die Hausärzte: Den bekommen sie nach Aussage der Kassenärztlichen Vereinigung (KV) derzeit „auf Bestellung in ihrer Apotheke“. Die impfenden Fachärzte könnten ab 26. April ebenfalls Impfstoff beziehen.

Die Liefermengen variieren wöchentlich Kreissprecher Manuel Slawig

Aber: „Derzeit steht deutlich weniger Impfstoff zur Verfügung, als von den Arztpraxen bestellt wird. Sie erhalten damit weniger als angefordert“, sagt eine KV-Sprecherin. Das werde sich voraussichtlich erst zum Monatsende verbessern, „weswegen dann auch die Fachärzte in die Impfungen einbezogen werden können.“

143 Hausärzte sind laut KV im Landkreis tätig, die die Schutzimpfungen vornehmen könnten. Auch die Arztpraxen haben sich dabei aber „grundsätzlich an die Priorisierung zu halten und bestellen die betreffenden Patienten selbst ein“, so die KV.

In der Stadt Falkenstein/Harz sieht man sich mit den Hausärzten „noch nicht in Konflikt“, dafür aber ein anderes, ebenso dringendes Problem: Alle Einwohner über 80, die sich impfen lassen wollten, haben bereits ihre Erstimpfung bekommen, sagt Hauptamtsleiter Gerald Schulze. Bei den Zweitimpfungen liege man derzeit bei 65,1 Prozent.

Wenn am 27. April die Zweitimpfungen verabreicht werden, sei man auch da bei 100 Prozent angelangt. Danach könnten die über 70-Jährigen mit den Schutzimpfungen versorgt werden, aber: „Wir sind darauf angewiesen, dass wir entsprechende Mengen Impfstoff bereitgestellt bekommen.“

Alle impfwilligen über 80-Jährigen könnten Ende April In Quedlinburg ihre erste Impfung bekommen haben

Mit dem Landkreis soll nun darüber gesprochen werden, wie in Falkenstein weiter verfahren werden kann. Könnten dann die über 70-Jährigen geimpft werden? Oder kann das Impfen erst fortgesetzt werden, wenn landkreisweit alle über 80-Jährigen ihre Zweitimpfung erhalten haben?

Das soll geklärt werden, denn „wir bekommen die Anfragen, wie es weitergeht“, sagt Schulze. „Es hat sich herumgesprochen, dass unser Impfzentrum funktioniert und es unkompliziert ist: Man muss nur auf unseren Brief antworten, um den Rest kümmern wir uns.“

Mit der Vergabe weiterer Impftermine ist auch die Stadt Quedlinburg beschäftigt: „Wahrscheinlich am Montag“ werden für noch ausstehende Impflinge Termine vergeben; Ende April könnten dann alle impfwilligen über 80-Jährigen ihre erste Impfung bekommen haben, sagt Stadtsprecherin Sabine Bahß. Mehr als 2.000 Einwohner dieser Altersgruppe seien angeschrieben worden, rund 1.200 hätten sich bei der Stadt zurückgemeldet und würden nun von ihr betreut. (mz/ku)