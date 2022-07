Was den Job für Matthias Speck aus Hedersleben immer wieder besonders macht.

Hedersleben/MZ - Irgendwie hat Matthias Speck schon früh gewusst, welcher Beruf zu ihm passen könnte. Seine Mama war Krankenschwester, sein Papa Landwirt. Irgendwas mit Medizin oder Tieren stand für den Hederslebener fest. Aus einem Kindheitstraum wurde Realität. Seit zehn Jahren kümmert er sich um Tiere. Matthias Speck ist Landtierarzt und als solcher auch viel unterwegs. Ein neugeborenes Kälbchen untersuchen, anschließend ein gemütlicher Plausch mit dem Bauern, bevor es im Geländewagen zum nächsten Bauernhof geht, vorbei an Sonnenblumenfeldern, Schafweiden und Pferdekoppeln – mit dieser Landidylle hat das Berufsbild eines Tierarztes auf dem Land durchaus noch etwas zu tun. Die Geburt eines Kalbes gehört für Speck zweifelsohne zu den schönsten Momenten seines Jobs. „So eine Geburtshilfe vom Rind auf der Weide hat schon etwas“, so der Tierarzt. Auch wenn der Tag oft mit einer Fleischbeschau in einem Mast- oder Zuchtbetrieb beginnt. Durch die Veränderung der Betriebsstrukturen ist er dafür in ganz Sachsen-Anhalt unterwegs.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1€ Sommerdeal MZ+3 Monate für einmalig nur 3 €. 3 Monate/ 3 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt registrieren und 3 Artikel in 30 Tagen kostenlos lesen>> REGISTRIEREN<<