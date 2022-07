Was bringt das 9-Euro-Ticket rund um Quedlinburg?

Viele Touristen kommen mit dem Zug in Quedlinburg an und nutzen das 9-Euro-Ticket.

Quedlinburg/MZ - Viele Menschen stehen auf den Bahnsteigen auf Sylt, Gruppen marschieren Richtung Strand, manche machen es sich lautstark in der Fußgängerzone bequem, andere schlendern durch die Gassen, bummeln, setzen sich in Cafés - die Bilder vom durch das 9-Euro-Ticket befeuerten Andrang auf der nordfriesischen Insel am Pfingstwochenende haben viele noch in Erinnerung. Aber nicht nur auf Sylt ist deutlich geworden, dass Inhaber des Monatstickets es auch gern nutzen, um Tagesausflüge zu machen und innerhalb Deutschlands zu verreisen.