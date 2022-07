Was bei der Jubiläumsgala des Tanzensembles in Quedlinburg zu erleben war und welche Überraschungen es gab.

Quedlinburg/MZ - Vor einem ausverkauften Haus tanzen und das gleich an zwei Nachmittagen - wer kann das schon von sich behaupten? Die 140 Tänzerinnen und Tänzer des Tanzensembles der TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg können es: Endlich, nach zwei Jahren ohne Tanzgala, durften sie ihr Können wieder unter Beweis stellen. Und dass sie tanzen können, zeigten sie in ihrer beeindruckenden Aufführung, die diesmal eine Jubiläumsgala war. 50 Jahre - genau sind es inzwischen 51 - Tanzensemble wurden gewürdigt. Unter der Leitung von Corina Ehrig zeigten die ganz Kleinen im Alter von vier Jahren ebenso Tänze aus der Geschichte des Ensembles wie die „Ehemaligen“, die nach Ausbildung, Beruf und Familie ihre Leidenschaft zum Tanz wiederentdeckt haben und seit Jahren zum Ensemble gehören. Es gab aber auch neue Tänze, die die sieben Tanzgruppen, deren Mitglieder im Alter zwischen 4 und bis über 50 sind, in einem beeindruckenden Programm zeigten. „Man musste nur in die Gesichter der Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen schauen und war begeistert. Wieviel Spaß, wieviel Emotionalität, wieviel Begeisterung steckte in ihren Bewegungen. Der Funke sprang schnell zum Publikum über. Die Belohnung war riesengroßer Applaus“, schildert TSG-GutsMuths-Pressewartin Kristina Florschütz. Mit Fotos und Zeitungsausschnitten erinnerte Corina Ehrig zwischen den Tänzen an vergangene Zeiten. Sie konnte an einem der Nachmittage auch Isolde Bamme, die Gründerin des Tanzensembles, sowie Silke Ritzdorf und Anna Oehring begrüßen. Alle drei waren wesentlich an der Entwicklung und dem Fortbestand des Ensembles beteiligt. Traditionell wurden im Rahmen der Gala auch jene Ensemblemitglieder verabschiedet, die ihre Heimatstadt und damit „ihre“ Tanzfreunde verlassen, um Studium oder Ausbildung zu absolvieren. Und nachgeholt wurde die Ehrung der Sportlerin des Jahres 2021 in der TSG – Alina Schmidt belegte Platz eins in der Jury-Bewertung.

